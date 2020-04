Landstitel Liverpool in korter slot van seizoen?

Ook in Engeland liggen de competities door de uitbraak van het coronavirus al enige tijd stil. Momenteel wordt gedacht om de nog resterende negen speelronden in korte tijd in enkele stadions in Londen en het midden van het land af te wikkelen. Of dit haalbaar is wordt betwijfeld.

De clubs hebben ook liever dat het seizoen op 30 juni is afgelopen, om juridische complicaties met de op die datum aflopende contracten te voorkomen.

Liverpool is koploper in de Premier League en kan voor de eerste keer in 30 jaar kampioen worden. De voorsprong op nummer 2 Manchester City is 25 punten.