Oranje Leeuwin Jill Baijings (22) maakt spectaculaire transfer naar Bayern München

Baijings, die eerder voor Heerenveen en SGS Essen uitkwam, is de derde grote aanwinst van de Beierse grootmacht, die komend seizoen ook wil toeslaan in de Champions League. Eerder legde Bayern München al de Deense aanvalster Pernille Harder en de Zweedse verdedigster Magdalena Eriksson vast. Het duo komt over van Chelsea.

De 22-jarige ‘nummer 10’ is in de wolken met haar nieuwe club. ,,Het was een enorme verrassing toen mijn zaakwaarnemer Angela Verdoes vertelde dat Bayern München interesse had en mij een heel seizoen bleek te hebben gevolgd. Het is een droomtransfer, in een week dat ik ook te horen kreeg dat ik mee mag naar het WK. Ik ben ongelooflijk blij met deze stap”, aldus de linkspoot.

Ⓒ Zinzi van Duijnhoven

Advies Jonker

Voordat Baijings haar handtekening zette onder het driejarige contract, won zij links en rechts advies in over haar nieuwe club. ,,Ik heb met Lineth Beerensteyn en Jacintha Weimar gesproken, maar ook met bondscoach Andries Jonker. Zij hebben alle drie bij Bayern gewerkt. Ik wilde graag hun mening horen en die was zeer positief.”

Baijings heeft zeven interlands achter haar naam staan. Ze debuteerde op 22 oktober 2021 als invalster voor het Nederlands elftal tijdens het 8-0 gewonnen uitduel met Cyprus.