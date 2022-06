Premium Het beste van De Telegraaf

In trance naar stunt tegen Medvedev Van Rijthoven verbijstert iedereen met titel in Rosmalen

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Van Rijthoven gaat euforisch naar het gras Ⓒ ANP/HH

ROSMALEN - Nog voordat Tim van Rijthoven het absolute hoogtepunt van zijn carrière beleefde, was er het besef bij de winnaar van het Libéma Open: ik ga dit toernooi winnen. Even was er een blik van puur ongeloof bij de 25-jarige Nederlander op het centre court van Rosmalen. Drie seconden later deelde de nummer 205 van de wereld opponent Daniil Medvedev een laatste vernietigende klap uit. Met 6-4 en 6-1 droogde hij de Rus af, die uitgerekend vandaag terugkeert op de nummer 1-positie.