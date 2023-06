Ten Hag rekent niet op Antony in FA Cup-finale

„Het is niet waarschijnlijk dat Antony kan meedoen”, zei Ten Hag vrijdag. „Hij heeft nog wel een kans, maar die kans is heel erg klein. Hij heeft niet genoeg progressie gemaakt. Het kan altijd nog, maar ik ga er niet vanuit.”

Ook de geblesseerde aanvaller Anthony Martial is niet beschikbaar, maar Ten Hag wil zich niet te veel richten op zijn geblesseerde spelers. „Ik krijg hier altijd vragen over de spelers die niet meedoen, maar het gaat om de spelers die er wel zijn. We zijn steeds succesvol, niet altijd, maar wel vaak. We hebben een goede selectie en hiermee kunnen we een goed team neerzetten.”