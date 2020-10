Cyril Abiteboul laat Daniel Ricciardo tatoeage uitzoeken: ’Man van mijn woord’

Hij bezorgde het Franse team daarmee de eerste podiumplek sinds 2011, toen Nick Heidfeld derde werd in Maleisië. „Ook voor mij is het lang geleden. Het voelt als een eerste podium. We hebben er allemaal lang op gewacht, dus ik denk dat iedereen bij Renault hiervan gaat genieten”, aldus Ricciardo.

Zijn oude teamgenoot Max Verstappen zei na de finish, toen hij over de boordradio hoorde dat Ricciardo derde was geworden, al dat hij benieuwd was welke tatoeage de Australiër zou uitzoeken voor zijn teambaas Cyril Abiteboul.

Een weddenschap, die de Fransman nu zal moeten nakomen. Ricciardo: „Dat gaat zeker gebeuren. Ik ga nu eens nadenken wat we gaan doen. Ik kies het design en hij de plek waar de tatoeage komt te staan. Het gaat iets worden dat met mij te maken heeft, maar ook met Duitsland. Want dat is de plek waar het is gebeurd.”

Abiteboul kan zich de weddenschap niet exact meer herinneren, aangezien die tot stand kwam ’na het drinken van een aantal biertjes’. ,,Maar ik ben een man van mijn woord, dus hij gaat er zeker komen. Alleen moet ik nog even bepalen hoe groot hij wordt en waar hij komt. Volgens mij mocht Daniel het design kiezen en ik de plek en de grootte. Dus wat dat betreft kom ik goed weg.”