Fellaini test positief op corona: ’Ik ben in orde’

Het nieuws is inmiddels ook bevestigd door Fellaini zelf op Instagram. „Beste vrienden, ik heb positief getest op het coronavirus. Op dit moment ben ik in China en word ik behandeld in een ziekenhuis. Ik kan jullie verzekeren dat alles in orde is met mij is. Ik bedank de fans, de medische staf en de club voor hun zorg en steun. Ik zal een behandeling volgen en hoop zo snel mogelijk weer te kunnen voetballen. Hopelijk blijft iedereen gezond.”

In China lijkt het virus steeds meer onder controle, maar voor reizigers die terugkeren naar het land is er wel nog een verplichte quarantaine. Fellaini werd vrijdag, bij aankomst in China, ook getest. Fellaini is de eerste voetballer in de hoogste Chinese klasse die positief heeft getest op het virus.

De Chinese voetbalcompetitie ligt sinds 22 februari stil.