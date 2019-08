Dolberg wél in Deense selectie

Hij heeft de spits van Ajax opgeroepen voor de komende duels met Gibraltar en Georgië in de EK-kwalificatie.

Dolberg zat twee weken geleden niet bij de selectie voor het laatste duel van Ajax met VVV-Venlo. Hij lijkt op weg naar OGC Nice, dat hem definitief wil inlijven. De Fransen hebben zo’n 20 miljoen euro voor hem over maar de transfer is nog niet afgerond.

Hareide vindt het kennelijk geen probleem dat Dolberg dit seizoen nog weinig in actie is gekomen. Nicolai Jørgensen ontbreekt in de Deense selectie omdat de spits van Feyenoord nog geblesseerd is.

