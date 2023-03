Orkun Kökcü meldt zich met kater bij Feyenoord

Mateo Kovacic was met twee treffers de grote plaaggeest voor de Turken. De middenvelder van Chelsea tekende halverwege de eerste helft voor de eerste goal van Kroatië, en nam in blessuretijd ook het tweede doelpunt voor zijn rekening door alert te reageren nadat de Turkse doelman Mert Gunok een schot van Mario Pasalic niet onder controle kreeg. Kökcü werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald en Turkije duikelde door de nederlaag en de zege van Wales op Letland (1-0) naar de derde plaats in Groep D.

Kroatië

Met de zege herpakte Kroatië zich na het gelijkspel in de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 tegen Wales. Uit bij Turkije in Bursa wonnen de Kroaten met 2-0.

De Kroaten nemen het op 14 juni op tegen het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League. Die wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip in Rotterdam.

Groep I

Zwitserland rekende overtuigend af met Israël: 3-0. Rubek Vargas scoorde in de eerste helft en Zeki Amdouni en Silvan Widmer na de rust. Het is de tweede zege voor de Zwitsers in Groep I.

Ook Roemenië boekte zijn tweede overwinning in de groep. Tegen Belarus werd het in Boekarest 2-1. Nicolae Stanciu en Andrei Burca scoorden vroeg in de eerste helft. Vladislav Morozov maakte de treffer voor Belarus in de slotfase. Kosovo en Andorra bleven steken op 1-1.