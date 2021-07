Sport Kort: Vijfde nederlaag Mark van Bommel met VfL Wolfsburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vijfde nederlaag coach Mark van Bommel met VfL Wolfsburg

20.42 uur: Trainer Mark van Bommel heeft met zijn nieuwe club VfL Wolfsburg de vijfde nederlaag geïncasseerd in de oefencampagne. De Duitse ploeg sloot de voorbereidingsperiode in eigen stad af met een verliespartij tegen Atlético Madrid: 1-2. Voor de thuisclub kwam Wout Weghorst tot scoren. Namens de Spaanse kampioen, die lang niet op volle sterkte aantrad, waren Borja Garces en Richard Sanchez trefzeker.

Van Bommel begon de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een zege van 2-1 op Erzgebirge Aue, dat in Duitsland op het tweede niveau speelt. Daarna waren Hansa Rostock (3-0) en Holstein Kiel (1-0), beide ook uitkomend in de tweede Bundesliga, te sterk. Wolfsburg verloor vervolgens dik (4-1) van Olympique Lyon, de nieuwe club van coach Peter Bosz, en ging nadien ook tegen AS Monaco onderuit (1-2).

Wolfsburg speelt volgende week zondag in het Duitse bekertoernooi uit tegen Preussen Münster uit de regionale liga. Een week later is de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen VfL Bochum.

Motorcrosser Herlings maakt rentree in Lommel

20.38 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings (KTM) komt zondag in Lommel aan de start in de Grote Prijs van België, de zesde WK-race van het seizoen. Dat hebben de organisatoren zaterdag bekendgemaakt. Herlings was even uit de roulatie, nadat hij in de Nederlandse GP in Oss een blessure aan een schouder was opgelopen. Herlings miste vervolgens vorige week de Grote Prijs in het Tsjechische Loket.

De 26-jarige voormalig wereldkampioen zakte daardoor van de tweede naar de zesde plaats in het algemeen klassement. Hij heeft 143 punten, de Sloveense leider Tom Gajser (Honda) voert met 194 punten de rangschikking aan.

Golfer Van Driel stijgt naar vierde plek in Noord-Ierland

20.31 uur: De Nederlandse golfer Darius van Driel is bij het World Invitational in Noord-Ierland gestegen naar de vierde plek. Hij ging zaterdag in Ballymena opnieuw rond in 65 slagen (-5). Een dag eerder was hem dat ook al gelukt. Voor zijn eerste ronde had Van Driel 70 slagen nodig.

Van Driel heeft met een score van 200 slagen (-10) een achterstand van 5 slagen op de Engelsman Jordan Smith. De Brit gebruikte voor zijn derde ronde eveneens 65 slagen.

Wil Besseling zakte in het klassement naar de gedeelde 53e positie door een omloop van 73 slagen, waarmee op een totaal uitkwam van 209.