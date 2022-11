Napoli ook in Serie A soeverein de winter in na nieuwe zege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Napoli gaat met riante voorsprong pauzeren in Serie A

17.10 uur: Napoli gaat met een riante voorsprong de WK-pauze in. De koploper in de Serie A versloeg Udinese met 3-2 en mag na de elfde zege op rij langzaamaan gaan dromen van de eerste landstitel sinds 1990. Naaste belagers Lazio en AC Milan komen zondag nog in actie maar staan voorlopig op 11 punten.

Napoli kwam in het goed bevolkte Stadio Diego Armando Maradona al na een kwartier op voorsprong. Victor Osimhen kopte raak uit een voorzet van Eljif Elmas. Het was al de negende competitietreffer van de Nigeriaan.

Een grotere tegenvaller voor Udinese dan de vroege achterstand was het uitvallen kort erna van Gerard Deulofeu. De Spaanse aanvaller, smaakmaker bij de ploeg uit Noord-Italië, moest met een op het oog ernstige enkelblessure in tranen naar de kant.

Na ruim een half uur zorgde aanvoerder Piotr Zielinski voor de 2-0, Na een pass van Hirving Lozano kapte de Pool Sandi Lovric uit en passeerde hij doelman Marco Silvestri in de verre hoek. Kort na rust vergrootte Elmas de voorsprong: 3-0. Onder anderen de WK-gangers Zielinski en Lozano mochten daarna gaan rusten. Dat bood Udinese nog de gelegenheid gevaarlijk dicht in de buurt te komen door doelpunten van Ilija Nestorovski en Lazar Samardzic.

Club Brugge wil kwetsend 'Al wie nie springt' nooit meer horen

14.47 uur: De Belgische landskampioen Club Brugge heeft in een open brief opgeroepen een einde te maken aan kwetsende spreekkoren in het voetbalstadion. De brief is een initiatief van spelers, staf, medewerkers en supportersgroepen. "De Club-familie zegt neen tegen kwetsende spreekkoren", klinkt het in de gezamenlijke open brief.

"Gezangen zorgen voor sfeer en ambiance en stuwen de ploeg vooruit. Heerlijk is dat. Helaas is er ook dat 'ene lied' over 'al wie nie springt'. Hoewel de insteek van dit lied ooit anders bedoeld is, kwetst het andere mensen. Dus moeten we ermee ophouden. Omdat het anderen en onszelf schade toebrengt", aldus de club, die dit seizoen opvallend goed presteert in de Champions League.

Club Brugge is er veel aan gelegen dat de spreekkoren ophouden. Het heeft de Vlaamse club al heel wat geldboetes opgeleverd. "Zulke gezangen weerspiegelen de waarden waarvoor we willen staan niet. We zijn een warme familieclub en we willen onze ploeg steunen. Bepaalde bevolkingsgroepen kwetsen hoort daar niet bij. Kleur, rang, afkomst of overtuiging, dat heeft er bij ons nooit toegedaan en dat zal het nooit doen."

Zesde wereldtitel lonkt voor Dick Jaspers

12:38 uur Met het bekende bloed, zweet en trainen heeft Dick Jaspers de halve finale bereikt van het 74e wereldkampioenschap driebanden. Tegen Marco Zanetti werd het een uitputtingsslag, die pas na 37 beurten was beslecht en er 50-43 in Nederlands voordeel op het scorebord stond. (1.351/1.194).

De partij was zeker niet van hoog niveau, maar had wel volop spanning en het resultaat mag er voor de titelverdediger zijn: hij speelt zondagmorgen in de halve finale tegen Tayfun Tasdemir. Die leverde tegen de Griek Nikos Polychronopoulos een geweldige prestatie. Voor de 50 punten had hij slechts 16 beurten nodig 50-18 (3.125/1.200).

De partij tussen Jaspers en Zanetti kende een rommelige start, doordat de trekstoot opnieuw moest en de Italiaan daar weer het nodige toneelstukje voor opvoerde. Ook in de wedstrijd zelf haalde hij weer een aantal van zijn bekende trucs uit zijn doos.

Het moeizame begin komt tot uiting in de stand na 11 beurten 18-6 voor Jaspers. Van de 12e tot de 19e beurt weet hij 7 driebanders te maken en ziet dat Zanetti, dankzij een serie van 9 weer aansluiting weet te vinden 25-21.

Het bleef voor de Brabander, die eerder op de dag een goede partij speelde tegen Cho, moeizaam gaan, al wist hij na 25 beurten wel een voorsprong van 12 punten op te bouwen (38-26).

Maar Zanetti weigerde op te geven en vocht zich terug in de wedstrijd en wist zelfs in de 31e beurt op voorsprong te komen 41-40. Dat was het sein voor Jaspers om het gaspedaal in te trappen en in de 36e beurt kreeg hij zijn 1e matchbal, die hij niet wist te verzilveren.

Met een glimlach op zijn gezicht kwam de titelverdediger - die dankzij de uitschakeling van zijn directe concurrent - nog steeds de koploper op de wereldranglijst is - in de 37e beurt over de finish en rest hem nog twee overwinningen om zijn verleden jaar in Sharm El Sheikh behaalde titel te prolongeren

Van Rouwendaal grijpt naast eindzege wereldbeker openwater

12:14 uur Sharon van Rouwendaal heeft naast de eindzege in de wereldbeker openwater gegrepen. De regerend wereldkampioene op de 10 kilometer eindigde in de laatste race van dit jaar in het Israëlische Eilat als vijfde. Ze moest haar grote concurrente Ana Marcela Cunha voor laten gaan. De Braziliaanse zwom op de 10 kilometer naar de tweede plaats en won daarmee de wereldbeker.

Van Rouwendaal, de olympisch kampioene van Rio 2016, en Cunha, de olympisch kampioene van Tokio, gingen als gedeelde leiders in het klassement de laatste race om de wereldbeker in. De twee rivales hadden in de voorgaande drie wereldbekerwedstrijden allebei 2200 punten verzameld.

De Australische Chelsea Gubecka won de slotrace in Eilat na een spannende finale, waarin een flinke kopgroep op de finishplaat afzwom. De 29-jarige Van Rouwendaal kwam vanuit de achterhoede sterk opzetten, maar miste in de finale meters de kracht om voor de winst te kunnen strijden.

Oud PSV-doelman Mvogo maanden aan de kant na knieoperatie

09:03 uur Voormalig PSV-doelman Yvon Mvogo is mogelijk zes maanden uitgeschakeld vanwege een zware knieblessure. De Zwitserse international is inmiddels geopereerd, meldde zijn trainer Regis Le Bris van de Franse club FC Lorient.

Mvogo was door de blessure al niet opgenomen in de WK-selectie van Zwitserland. Hij liep de blessure vorig weekeinde op in het competitieduel met Paris Saint-Germain. De afgelopen twee seizoenen kwam Mvogo uit voor PSV, dat hem huurde van RB Leipzig. Deze zomer stapte hij definitief over naar de Franse competitie.

„De operatie is uitstekend verlopen”, zei Le Bris. „De duur van zijn afwezigheid hangt af van hoe zijn herstel verloopt, maar het kan vier tot zes maanden duren.”

Los Angeles Lakers bungelt onderaan na nieuwe nederlaag in NBA

08:46 uur De basketballers van Los Angeles Lakers bungelen na hun vijfde nederlaag op rij onderaan in de stand van de NBA. Evenals Houston Rockets heeft de ploeg uit Californië pas twee keer gewonnen en al tien keer verloren dit seizoen.

De Lakers verloren vrijdag (plaatselijke tijd) met 120-114 van Sacramento Kings. In de ploeg ontbrak vedette LeBron James wegens een liesblessure. Anthony Davis was een beetje ziek, maar hij sloeg zich erdoorheen met 24 punten en 14 rebounds. De ploeg uit Los Angeles leidde na de eerste helft, maar gaf in de tweede helft de voorsprong uit handen en kon zich in de slotfase niet meer weren tegen De’Aaron Fox, die uitblonk bij Sacramento met 32 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors is zich aan het herstellen van zijn slechte seizoensstart en boekte tegen Cleveland Cavaliers zijn tweede zege op rij: 106-101. Stephen Curry nam de ploeg bij de hand met 40 punten, waarvan 10 in de laatste 78 seconden.