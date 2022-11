Premium Het beste van De Telegraaf

FIFA-baas haalt in openingsspeech keihard uit naar criticasters van WK in Qatar Boze Infantino hekelt dubbele moraal Europese landen

DOHA - FIFA-president Gianni Infantino heeft bij zijn openingsspeech voor het WK 2022 keihard uitgehaald naar de Europese landen, die het toernooi in Qatar zwaar bekritiseren vanwege de slechte positie van arbeidsmigranten in het Arabische land. ,,We hebben de afgelopen weken te maken gekregen met lessen van moraal, om precies te zijn een dubbele moraal”, klonk het cynisch uit de mond van de baas van de wereldvoetbalbond. ,,We hebben veel lessen gekregen vanuit Europa, vanuit de westerse wereld. Maar als ik bedenk wat wij als Europeanen de afgelopen 3000 jaar hebben gedaan in de wereld, dan zouden we ons de komende 3000 jaar moeten verontschuldigen in plaats van morele lessen prediken.”