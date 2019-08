Bennett sprint naar ritzege Vuelta

Sam Bennett wint. Ⓒ AFP

ALICANTE - De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De 28-jarige renner van Bora-hansgrohe, die onlangs al drie ritten won in de BinckBank Tour, was in Alicante oppermachtig in de massasprint. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen kon niet meedoen om de winst.