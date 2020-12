Borussia Dortmund krabbelt op met zege

De clubleiding van Dortmund ontsloeg zondag nog trainer Lucien Favre. Dat gebeurde een dag na de nederlaag met 5-1 in eigen huis tegen Stuttgart. Assistent Terzic kreeg de opdracht het seizoen af te maken.

De coach voerde voor de wedstrijd tegen Werder één wijziging door in de selectie. Hij stelde Youssoufa Moukoko op, met 16 jaar en 25 dagen de jongste speler die ooit in de basis stond van een duel in de Bundesliga.

Dortmund kwam op voorsprong door Raphaël Guerreiro in de 12e minuut. Bremen maakte na een klein half uur gelijk via Kevin Mohwald. In de tweede helft voerde Borussia de druk op en kreeg in de 78e minuut een strafschop. Doelman Jiri Pavlenka stopte de inzet van Marco Reus, maar de aanvoerder schoot in de rebound de bal alsnog in het doel.