Gewilde Jurgen Ekkelenkamp kan verlengen bij Ajax

De middenvelder, die dit seizoen vijftien keer in de Eredivisie, vier keer in de Champions League en vier keer in de TOTO KNVB-beker speelde, staat nog maar één jaar onder contract, maar kan een verbeterde verbintenis tekenen tot de zomer van 2024.

Als hij dat doet, willen FC Twente, Vitesse en SC Heerenveen hem graag huren. Het Duitse Mainz en een niet nader genoemde Belgische topclub hopen hem van Ajax te kunnen kopen. Op korte termijn neemt de speler van Jong Oranje een beslissing over zijn voetbaltoekomst.