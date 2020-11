Wielerbond KNWU slachtoffer datahack: losgeld geëist

Het gaat om een hack in de oude MijnKNWU-omgeving, meldt de bond. Die was begin dit jaar vervangen maar nog wel te raadplegen voor intern en historisch gebruik. De hackers eisen losgeld. De KNWU, die aangifte heeft gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingeschakeld, zegt daar niet op in te gaan.

„Enerzijds omdat er wel back-ups van deze data zijn gemaakt en deze data alleen historische gegevens bevat. Anderzijds omdat het betalen van dit losgeld op geen enkele wijze de zekerheid geeft dat de data niet alsnog wordt gebruikt voor andere doeleinden”, schrijft de KNWU op de website. Daarop staan tips voor de gebruikers, die onder meer wordt geadviseerd zo snel mogelijk hun gebruikersnaam en wachtwoord te wijzigen. De KNWU heeft de gegevens uit de oude omgeving in januari verplaatst naar de nieuwe MijnKNWU-omgeving. Daarbij hoefden de inloggegevens niet te worden gewijzigd.

De bond zegt dat de hack geen gevolgen heeft voor het verlengen van lidmaatschappen en het aanvragen van licenties dat via het nieuwe systeem verloopt. Wel waarschuwt de KNWU alert te zijn op emails waarin wordt gevraagd in te loggen op een website of een betaling te doen.