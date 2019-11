Ten Hag: ’Dat is zeker een optie tegen Lille’

De rechtsback viel zaterdag halverwege de tweede helft geblesseerd uit tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles: 4-1.

Mazraoui kreeg niet opnieuw last van de enkelblessure die hij afgelopen week tijdens het duel tussen Marokko en Burundi opliep. „Nee, het was nu een knie”, zei Ten Hag. „We moeten even afwachten wat de medische staf zondag te melden heeft. Dan weten we meer.”

Ten Hag kan Mazraoui goed gebruiken in Lille. Hij kan zeker geen beroep doen op de geschorste verdedigers Joël Veltman en Daley Blind. Perr Schuurs lijkt de aangewezen vervanger voor Veltman. „Hij deed het goed tegen Heracles, al is dit niet te vergelijken met een wedstrijd in de Champions League”, zei Ten Hag.

Lisandro Martínez is een van de kandidaten om Blind te vervangen. „Het liefst haal ik mijn middenveld niet uit elkaar”, zei de trainer van Ajax. „Maar dat is zeker een optie voor de wedstrijd tegen Lille.”

Heracles

Ten Hag kan leven met de zege van Ajax op Heracles Almelo en het vertoonde spel van zijn ploeg. „We moesten er even in komen na twee weken interlandvoetbal. Maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan”, zei hij.

Quincy Promes scoorde tweemaal, op aangeven van Hakim Ziyech. „Die twee begrijpen elkaar, ze weten waar ze zijn”, stelde Ten Hag. „Maar dat geldt ook voor Promes en Tadic en Tadic en Blind. En ik doe Donny van de Beek tekort als ik hem niet noem. Dat maakt ons spel zo dynamisch.”

Ten Hag omschreef de openingstreffer van Promes als een plaatje. „De bal ging van rechts naar links. Toen even een driehoekje en de bal was weer op rechts. Daarna een geweldige voorzet van Ziyech en een goal. Dat is genieten. Ik stoor me nog wel aan de manier waarop we die 4-1 weggeven”, doelt hij op een blunder van Sergiño Dest. „Maar al met al zit hier een tevreden trainer.”

Promes

Quincy Promes is niet bezig met de titel van topscorer in de Eredivisie. „Ik wil kampioen worden met Ajax en zo ver als mogelijk komen in de Champions League”, zei hij na de zege op Heracles Almelo. „Als ik daar met treffers aan kan bijdragen, dan is dat alleen maar leuk.”

Promes scoorde tweemaal tegen Heracles, tweemaal op aangeven van Hakim Ziyech ook. „Nee, daar trainen we niet op. We voelen elkaar aan, op en buiten het veld. Ik voel waar hij de bal neer wil leggen en loop ook weleens voor niets. Maar je loopt nooit voor niets als het soms wel wordt beloond.”

Promes heeft al tien keer gescoord in de eredivisie. Bij Spartak Moskou kwam hij vier seizoenen geleden tot achttien competitietreffers. „Dat moet nu ook lukken. Maar nogmaals, het is niet belangrijk. We moeten als ploeg prijzen winnen.”

