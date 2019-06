Feyenoord strikt doelman Marsman

Eerder kwam Marsman uit voor FC Twente en Go Ahead Eagles. Tot nu toe stond de goalie in totaal 114 Eredivisiewedstrijden onder de lat.

„Van buitenaf heb ik Feyenoord altijd al een geweldig mooie en grote club gevonden. Dat ik dat nu van binnenuit mag gaan ervaren, maakt me heel trots”, aldus Marsman op de site van Feyenoord.

Feyenoord was op zoek naar een ervaren doelman na het vertrek van Joris Delle en Rámon Ten Hove, die wordt verhuurd aan FC Dordrecht. De nieuwe trainer Jaap Stam kon al beschikken over Justin Bijlow en Kenneth Vermeer.

"Het is mooi dat de club na het vertrek van twee doelmannen er snel in geslaagd is een nieuwe doelman aan te trekken", laat Stam weten. "Met zijn ervaring, keeperskwaliteiten en voetballend vermogen is hij een welkome versterking. Bovendien is Nick met de juiste drive competitief aan de andere doelmannen om er samen voor te zorgen dat ze continu het beste in elkaar naar boven kunnen halen."

