Rob Jansen wil met gehele profvoetbal om tafel

Voorzitter Rob Jansen heeft de diverse groeperingen daartoe opgeroepen. ,,Ik vind dat het tijd wordt dat één van de belangengroeperingen, in dit geval de agenten, handelend op gaat treden in belang van de bedrijfstak betaald voetbal”, aldus Jansen, die op donderdag 7 mei in een conference call hoopt te kunnen spreken met de uitgenodigde partijen (de spelersvakbonden ProProf en VVCS en de FBO, de werkgeversorganisatie van betaaldvoetbalclubs).

Jansen heeft de KNVB in de persoon van directeur betaald voetbal Eric Gudde verzocht een coördinerende rol op zich te nemen bij de totstandkoming van de digitale bijeenkomst, waarop hij hoopt te kunnen spreken over zaken als de begrotingen, salarissen en makelaarsfees in het huidige coronatijdperk.