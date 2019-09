Roglic met de schrik vrij: ’Had slechter kunnen aflopen’

„Ik heb er vertrouwen in”, sprak de Sloveense kopman van Jumbo-Visma na de rit van vrijdag. „Het had vandaag slechter kunnen aflopen.”

Roglic was na ongeveer 100 kilometer betrokken bij een valpartij en zijn Spaanse achtervolger Alejandro Valverde ging meteen in de aanval. Roglic wilde er vooralsnog geen oordeel over geven. „Onsportief? Ik heb er niets van meegekregen, want ik concentreerde me volledig op mijn terugkeer in het peloton. Pas als ik de beelden heb gezien wil ik er misschien nog iets over zeggen.”

Hoewel het verschil even opliep tot een minuut, leverde Roglic aan het einde slechts enkele seconden in op Valverde. Hij heeft nog een marge van 2 minuten en 47 seconden.