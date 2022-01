Henk Veerman verruilt Heerenveen voor Utrecht

Voetbal

FC Twente krijgt geen gelijk en moet Michal Sadilek missen tegen Vitesse

FC Twente is zonder succes in beroep gegaan tegen de schorsing van middenvelder Michal Sadilek. De club uit Enschede kan daardoor op 5 februari in de thuiswedstrijd tegen Vitesse niet over de Tsjech beschikken.