Debutant Patrik Wålemark maakt er in oefenduel Feyenoord direct twee

Waar Feyenoord op volle oorlogssterkte aantrad, opteerde Vitesse-coach Thomas Letsch met name voor de spelers die de afgelopen weken minder aan bod kwamen. Met dit contrast ontvouwde er zich een bijzonder attractieve openingsfase op Varkenoord, het sportcomplex dat in de schaduw van De Kuip ligt. Daarin schoot Feyenoord uit de startblokken met twee goals, maar kreeg Vitesse direct daarna hetzelfde voor elkaar.

Debutant Patrik Wålemark opende na vier minuten de score, voordat Cyriel Dessers de marge oog in oog met Markus Schubert verdubbelde. Daarna gaf het Arnhemse spitsenduo ook zijn visitekaartje af. Frederiksen was er als de kippen bij toen een corner in de doelmond bleef liggen en maakte er 2-1 van. Dat er na elf minuten spelen zelfs al een 2-2 stand op de borden stond was te danken aan Grbić, die een voorzet van Romaric Yapi uitstekend in de verre hoek knikte.

Na het knotsgekke eerste kwartier nam Feyenoord het heft in handen. De Rotterdammers waren vooral zeer productief. Zo tekenden Dessers en Wålemark voor rust nog beiden voor hun tweede treffer. Dessers maakte na de theepauze zelfs ook nog zijn derde en vierde van de middag. Het waren wapenfeiten in een tweede helft waarin er verder, op een fraaie pegel van Yapi en kansen voor Dessers en invaller Openda na, niet veel meer gebeurde.

Sparta verliest van RKC

Sparta Rotterdam heeft met 3-5 verloren van RKC Waalwijk ondanks een 2-0 voorsprong door goals van de nieuwkomers Adrian Dalmau en Younes Namli.

Heracles voorbij Cambuur

Heracles won een oefenduel van SC Cambuur met 1-0 door een goal van Nikolai Laursen.