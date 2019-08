Beluister hier de voetbalpodcast: ’Middenveld zorgenkindje bij Ajax’

Verslaggever Jeroen Kapteijns blikt vooruit op de dubbele confrontatie van ’rondreizend circus’ AZ met FC Antwerp. De Alkmaarders jagen in Enschede op een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Een terugkeer in het deels ingestorte eigen stadion lijkt er voorlopig niet in te zitten.

Verder staat voor Ajax dinsdagavond in de play-offs van de Champions League het heenduel tegen APOEL Nicosia op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ajax-watcher Mike Verweij blikt vooruit op de Europese confrontatie en neemt de ontwikkeling van de Amsterdammers onder de loep.

Wat gaat PSV doen met de miljoenen die het zal krijgen voor Hirving Lozano? PSV-volger Robin Jongmans vertelt over de belangstelling voor de dure Ritsu Doan en het mogelijke doorschakelen naar de Argentijns jeugdinternational Ivan Gonzalez.