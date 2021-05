Alberto Bettiol draagt ritzege op aan slachtoffers kabelbaanramp

Bettiol moest in de slotfase ook afrekenen met Remi Cavagna, één van de beste tijdrijders in de wereld. „Maar dat ben ik ook”, grijnsde Bettiol. „De finale was hectisch. Velen keken naar mij. Ik wist dat iemand zou aanvallen maar gelukkig zijn we in de derde week van de Giro en was de finale zeer lastig. Zodoende kon ik mijn goede benen gebruiken, benen die ik in het voorjaar kwijt was. Ook ik zat op het eind van mijn bobijn in de finale maar ik wist dat ik hem onmiddellijk een tik moest uitdelen en dat is me gelukt. In de finale had ik nog schrik van mijn goede vriend Nicolas Roche maar het is okay zoals het nu gegaan is (lacht).”

„Dit betekent heel veel voor mij én mijn team”, zei de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen na afloop. „Maar ook voor zij die altijd in mij geloofden. Dit is een cadeau voor mijn voormalig manager Mauro Battaglin die helaas vorig jaar overleed. Hij was als een tweede vader voor mij. Deze zege is voor hem, ik ben er zeker van dat hij over mij gewaakt heeft.”