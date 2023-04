NAC komt met duidelijk statement na staken derby: ’Volkomen idioot en ondoordacht’

„Het is diep en diep triest om te zien dat een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien’, begint het statement van de Bredanaren. ’Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht. Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd.”

Ook laat de club weten het pijnlijk te vinden dat vuurwerk werd afgestoken tijdens een minuut stilte. „Dat benadrukt nogmaals dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben. Dit wordt niet getolereerd. Met deze acties heeft een kleine groep kwaadwillende bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel gezet en zelfs in gevaar gebracht.”

Verdachte in beeld

„We zetten maximaal in op het identificeren van de daders o.a. door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen. Dit zal zonder twijfel consequenties hebben, persoonsgericht of collectief. Inmiddels is er een verdachte in beeld die verantwoordelijk zou zijn voor het incident dat geleid heeft tot het definitief staken van de wedstrijd.”