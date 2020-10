Max Verstappen herhaalt in Duitsland woorden van vader Jos

Gehuld in een grijze jas uit de kledinglijn van zijn zusje Victoria komt Max Verstappen goedgemutst aan op de frisse en natte Nürburgring. Ⓒ Getty Images

NÜRBURG - ’Welkom terug Formule 1, we hebben je gemist’. Rondom de Nürburgring ontkom je er niet aan dat de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds 2013 weer in de Duitse Eifel is aanbeland. Ondertussen zijn er bij Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, juist hoofdbrekens richting de toekomst. Dat beseft de Limburgse kopman natuurlijk ook.