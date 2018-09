Roda JC wil slotfase van bekerduel overspelen

De videoarbiter keurde een doelpunt van Donis Avdijaj af, omdat er in een eerder stadium hands werd gemaakt door Mikhail Rosheuvel. Tussendoor was er kortstondig balbezit van Willem II'er Freek Heerkens. Volgens de regels mag een videoscheidsrechter alleen beslissen over doelpunten, penalty's en rode kaarten als een tegenstander in balbezit is. Dat was in dit geval niet zo, waardoor Roda JC vindt dat de regels niet goed zijn gevolgd. De KNVB geeft aan dat het balbezit van Willem II zo kort was, dat het niet als wisseling van balbezit is beoordeeld.

Roda JC heeft voorgesteld om de laatste kleine tien minuten van de reguliere speeltijd over te spelen met een voorsprong van 2-3. Er is de KNVB verzocht om vandaag voor 17.00 uur met een antwoord te komen. Mocht de reactie van de voetbalbond niet bevredigend zijn, overweegt Roda JC de gang naar de burgerrechter te maken.