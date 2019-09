Penalty’s Aitor helpen FC Twente langs FC Utrecht

Bij FC Utrecht hadden ze vrijdagmiddag met een zuur gevoel gekeken naar welke tegenstanders PSV, Feyenoord en AZ de komende maanden in de groepsfase van de Europa League voor de kiezen krijgen. De formatie van John van den Brom vergooide hun eigen Europese avontuur al bij de eerste dubbele confrontatie, door zich te verslikken in Zrinjski Mostar. En dus kunnen de Utrechters zich helemaal richten op de competitie, maar daarin gaat het dus nog niet van harte.

Videoscheidsrechter

Vorige week ging FC Utrecht in eigen huis ten onder tegen VVV-Venlo, en nu was FC Twente de ploeg van Van den Brom de baas. Bart Ramselaar, na drie jaar teruggekeerd bij FC Utrecht, begon in de basis maar kon het elftal nog niet bij de hand nemen. FC Twente kwam halverwege de eerste helft dan ook op voorsprong. FC Utrecht leek eerst nog te ontsnappen toen Aitor Cantalapiedra tegen de paal schoot en Willem Janssen de rebound van Haris Vuckic blokte, maar de videoscheidsrechter greep in.

Het was scheidsrechter Jeroen Manschot in eerste instantie ontgaan dat Janssen na zijn blok hands maakte, maar op de beelden was duidelijk te zien dat de captain van FC Utrecht de bal met zijn hand speelde en daar voordeel van had. Strafschop voor FC Twente oordeelde Manschot alsnog, en die werd door Cantalapiedra feilloos binnen geschoten.

Dalmau trefzeker

FC Utrecht werd door de achterstand enigzins wakker geschud en ging op jacht naar de kleedkamer. Met name Gyrano Kerk kwam een aantal keer gevaarlijk opzetten, maar de buitenspeler slaagde er niet in te scoren of een ploeggenoot op maat te bedienen. Uiteindelijk bezorgde de na de rust ingevallen Adrian Dalmau de bezoekers de verdiende gelijkmaker. Een lange pass van Simon Gustafson werd door Issah Abass teruggelegd op Dalmau. Die schoot in twee instanties raak.

Een kleine tien minuten later keek Utrecht echter opnieuw tegen een achterstand aan. Calvin Verdonk passeerde met een mooie actie aan de linkerflank Adam Maher, en bediende Vuckic. Die kapte zich mooi vrij en schoot prachtig in de lange hoek raak. Die klap kwamen de bezoekers niet meer te boven. Dalmau was met een venijnige kopbal nog dicht bij de 2-2, maar Joël Drommel tikte de bal uit de verre hoek vandaan.

In blessuretijd werd het ook nog 3-1, toen Cantalapiedra opnieuw vanaf de stip mocht aanleggen nadat hij door Leon Guwara naar de grond werd getrokken. De linksback van Utrecht moest er met rood af en zijn Spaanse opponent schoot vanaf de stip feilloos raak.

