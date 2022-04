Van Dijk ziet Liverpool vanaf de bank halve finale Champions League veiligstellen

De Portugezen, die verantwoordelijk waren voor de uitschakeling van Ajax, wisten dat hen een loodzware avond te wachten stond. In eigen huis moest Benfica er met ruime cijfers aan geloven en die achterstand moest woensdagavond onschadelijk worden gemaakt.

Van Dijk op de bank

Dat Klopp voorafgaand aan het duel al veel vertrouwen in een goede afloop had, bleek wel uit het feit dat hij heel wat spelers rust gunde. Zo startte Virgil van Dijk op de bank en ook Alexander-Arnold, Andy Robertson, Fabinho, Thiago Alcântara, Mohamed Salah én Sadio Mané verschenen niet aan de aftrap.

Hoewel de opdracht van Benfica woensdagavond al loodzwaar was, werd die na ruim twintig minuten nóg groter toen Ibrahima Konaté Liverpool met het hoofd op voorsprong bracht: 1-0. Toch dacht Benfica via Darwin Núnez met een razendsnel antwoord te komen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De gelijkmaker kwam er wel nog voor rust. Gonçalo Ramos zette zijn ploeg weer naast Liverpool: 1-1 en daardoor gingen de ploegen na een vermakelijke eerste helft met een gelijke stand de rust in.

Firmino doet Benfica pijn

Tien minuten na rust maakte Roberto Firmino een einde aan het laatste sprankje hoop van Benfica. Hij tikte de bal bij de tweede paal binnen en zette zijn ploeg weer aan de leiding: 2-1. Niet veel later deed hij de Portugezen nóg meer pijn door voor de 3-1 te tekenen. Roman Jaremtsjoek deed nog wel iets terug namens Benfica, maar kwaad leek toen al geschiet.

Toch viel ook nog de gelijkmaker voor Benfica via Núnez en even kwam de hoop terug bij Benfica. In de laatste tien minuten hadden de Portugezen nog twee goals nodig, maar zo ver liet Liverpool het niet komen: 3-3.

Liverpool speelde afgelopen zondag de topper tegen Manchester City (2-2). Zaterdag komen The Reds in de halve finale van de FA Cup weer in actie tegen de ploeg van Pep Guardiola.