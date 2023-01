American-footballer Hamlin dankbaar voor steun na hartstilstand

„Als je echte liefde aan de wereld geeft, krijg je er drie keer zoveel voor terug. De liefde is overweldigend, maar ik ben dankbaar voor iedereen die voor mij heeft gebeden en contact met me heeft opgenomen. We hebben de wereld hiermee weer samengebracht. Als je mij kent, weet je dat dit me alleen maar sterker gaat maken. Blijf voor me bidden op de lange weg die ik nog te gaan heb”, schrijft Hamlin. Ook plaatse hij een selfie die werd genomen tijdens een gesprek via FaceTime.

De 24-jarige speler kreeg maandagavond een hartstilstand tijdens de wedstrijd tegen de Cincinnati Bengals en zakte ineen op het veld. Na reanimatie werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Het duel werd gestaakt. Vrijdag werd bekend dat Hamlin weer kan praten en zelfstandig kan ademen.