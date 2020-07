Roger Federer: ’Zou ik al gestopt zijn als de anderen al met pensioen waren? Misschien wel’

Federers jongste wedstrijd dateert van 7 februari, toen hij in Zuid-Afrika een liefdadigheidsduel afwerkte tegen Rafael Nadal. Twee weken later werd zijn weerbarstige knie geopereerd. Vervolgens dwong het coronavirus ook de meest gelauwerde tennisser aller tijden in een lockdown. „Al 25 jaar reis ik de wereld rond. Nooit was ik langer dan vijf opeenvolgende weken thuis, terwijl ik nu al meer dan vier maanden bij mijn gezin verblijf. Het leerde me wat telt in het leven: vriendschap, familie, gezondheid.”

Federer bracht de lockdown samen met zijn vrouw en vier kinderen hoog in de Zwitserse bergen door. Hij verdeelde zijn tijd tussen gezin, zaken, revalidatie en huishoudelijke klusjes. „Ik ben heel voorzichtig geweest. Wij wonen in de bergen, ver weg van de bewoonde wereld, waar amper iemand passeert. Ik heb zelfs mijn ouders drie maanden lang niet gezien”, laat hij aan The Times weten.

’Wat was ik er dichtbij’

Toen de eerste ingreep aan de knie niet werkte, volgde in juni een tweede operatie. Meteen ging de rest van 2020 op de schop. „Nu wil ik elke dag stap voor stap mijn fysieke conditie verbeteren. Tegen Wimbledon volgend jaar wil ik mijn beste niveau weer bereiken.”

Hij vervolgt: „Ik heb nog altijd het gevoel dat ik kan wedijveren met de besten. Zoals vorig jaar op Wimbledon. Wat was ik er toen dichtbij. Zulke momenten heb ik nodig. Als ik er elke keer in de tweede ronde uitvlieg, zal ik ook wel inzien dat het tijd is om ermee te kappen.”

Dat de Zwitser met twintig grandslam-overwinningen zijn grote concurrenten Rafael Nadal (19) en Novak Djokovic (17) steeds meer ziet naderen, is voor hem niet de grootste motivator. Of toch wel? „Zou ik al gestopt zijn als de anderen al met pensioen waren? Misschien wel. Voorlopig kan ik nog wel omgaan met het vele reizen. Als mijn vrouw en kinderen het leuk blijven vinden, dan zal dat ook voor mij het geval zijn. Veel mensen zouden graag in mijn plaats zijn. Maar ik zal ook perfect gelukkig zijn als ik niet meer speel.”