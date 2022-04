Bart van Hintum (35) keert terug bij oude liefde PEC Zwolle

Van Hintum over zijn terugkeer: „PEC ben ik al die jaren blijven volgen. Hier heb ik een hele goede en fijne tijd gehad, zowel voetballend als privé. De supporters en mensen die er werken, de manier van voetballen, deze club past gewoon heel goed bij mij. Ondanks dat het op dit moment nog onzeker is op welk niveau PEC volgend seizoen speelt, heb ik er vertrouwen in dat deze groep zich handhaaft. Dat ik nu al een contract teken toont mijn gevoel bij deze club en geeft duidelijkheid voor alle partijen, daar hecht ik waarde aan. Hier wil ik mijn laatste jaren spelen.”

Mike Willems, technisch manager PEC Zwolle: „Met Bart halen we een op en top prof in huis. Een leider met veel ervaring, de juiste mentaliteit en die op de verschillende plekken links achterin uit de voeten kan. Het huidige seizoen toont eens te meer aan dat Bart hartstikke fit en van waarde is. Daarom doet het mij goed hem terug naar de club te halen, zeker ook omdat spelers met het geschetste profiel van Bart schaars zijn.”