Premium Het beste van De Telegraaf

’Allergrootste gevaar is dat emotie de overhand krijgt’ Waarom is het toch een komen en gaan van technisch directeuren in de Eredivisie?

Door Jeroen Kapteijns en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Jordy Zuidam Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - In dezelfde week dat Marc Overmars, de meest succesvolle technische baas in het Nederlands voetbal van de afgelopen jaren, tot medio 2026 bijtekende bij Ajax, raakten Sparta Rotterdam (Henk van Stee) en Vitesse (Johannes Spors) hun beleidsbepalers op voetbalgebied kwijt. Dat eerste is veel uitzonderlijker dan het tweede, want het verloop onder technisch directeuren is gigantisch in de Eredivisie. Maar liefst tien van de achttien clubs hebben een td die korter dan drie jaar aan de touwtjes trekt.