Premium Het beste van De Telegraaf

‘Geel van de Tour is iets speciaals’ Superieure Vos zet succesreeks Jumbo in chaotische rit voort

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Vos is dolblij met haar gele trui. Ⓒ ANP/HH

PROVINS - Ze probeerde zich groot te houden, maar de emoties tekenden zich op het gezicht van Marianne Vos. De levende wielerlegende was één van de drijvende krachten die zich in 2013 hard maakte voor een Tour de France voor vrouwen. Zondag was het zover met een prachtige ouverture op de Champs-Élysées, maar dat uitgerekend Vos een dag later op fenomenale wijze won en ook het geel pakte, is het droomscenario waar niet alleen zij, maar velen op hoopten.