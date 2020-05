Dilrosun scoort voor Hertha BSC, Weghorst verliest van Dost

De 21-jarige Dilrosun had weer eens een basisplaats omdat Matheus Cunha nog niet hersteld was van een hersenschudding. De Amsterdammer vierde zijn vierde competitietreffer van dit seizoen in de Bundesliga. Hertha BSC heeft tien punten overgehouden aan de eerste vier duels onder de nieuwe trainer Bruno Labbadia.

Melayro Bogarde debuteerde met een zege voor het eerste elftal van TSG Hoffenheim. De verdediger die donderdag zijn 18e verjaardag vierde, mocht van trainer Alfred Schreuder aan het uitduel met FSV Mainz 05 beginnen (0-1). Zijn ploeggenoot Ihlas Bebou scoorde even voor rust. Bogarde kreeg al na twaalf minuten een gele kaart en werd in de rust gewisseld

Bogarde verliet twee jaar geleden de jeugdopleiding van Feyenoord voor Hoffenheim. Hij is een neef van Winston Bogarde, de assistent van hoofdtrainer Erik ten Hag bij Ajax. Bogarde is de jongste Nederlandse debutant ooit in de Bundesliga. Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius verschenen aan de aftrap voor FSV Mainz 05.

Wolfsburg

VfL Wolfsburg verloor in eigen huis van Eintracht Frankfurt: 1-2. Daichi Kamada maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt, op aangeven van de ingevallen Bas Dost. Wout Weghorst speelde het hele duel voor Wolfsburg, dat zich niet wist te belonen voor een veldoverwicht. Jonathan de Guzman mocht vlak voor het laatste fluitsignaal invallen bij Frankfurt.

Schalke 04 heeft ook het vierde duel na de coronapauze verloren. Ook Werder Bremen was te sterk (0-1), met dank aan een mooie treffer van Leonardo Bittencourt. Davy Klaassen speelde de hele wedstrijd voor Werder dat de nummer voorlaatst van de Bundesliga blijft.