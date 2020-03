Deense voetballers in quarantaine na knuffel met ex-international Kahlenberg

Brøndby en Lyngby, clubs uit de Deense Eredivisie, speelden zondag tegen elkaar. Kahlenberg, oud-speler van Brøndby, was aanwezig en knuffelde heel wat af met oude bekenden, onder wie directeur Ole Palma, verdediger Joel Kabongo en assistent-trainer Martin Retov.

Kahlenberg testte donderdag positief op het nieuwe coronavirus. Hij is volgens een bericht op de website van Brøndy besmet tijdens een bezoek aan Amsterdam.

Brøndby heeft in totaal dertien mensen van de club in quarantaine geplaatst, Lyngby drie. Beide clubs, die in principe zondag weer moeten spelen, zoeken nog naar andere spelers, supporters en stafleden die in contact zijn geweest met Kahlenberg.