Snelle goal Henk Veerman genoeg voor minieme overwinning SC Heerenveen

De Friezen hebben daardoor tien punten, evenveel als Ajax, dat later op de zaterdagavond nog in actie komt tegen SC Cambuur. PSV is als enige ploeg zonder puntenverlies nog altijd koploper in de Eredivisie.

SC Heerenveen dankte de zege aan een snelle goal van Henk Veerman. De lange spits kopte binnen vijf minuten raak uit een hoekschop van Joey Veerman. De Friezen gingen daarna wel op jacht naar meer goals, maar die kwamen er niet.

Fortuna Sittard was daarna wel een aantal keer kansrijk in de tegenstoot, maar de Limburgers speelden een aantal counters slecht uit, tot onvrede van trainer Sjors Ultee. Met name Ben Rienstra en Mats Seuntjens hielpen een aantal aanvallen met perspectief om zeep.

In de tweede helft, met Rami Al Hajj en Anthony Musaba als frisse aanvallers aan Friese zijde, kreeg SC Heerenveen een aantal mogelijkheden om de score te verdubbelen, maar het vizier in de aanval stond niet scherp. Fortuna drong in de slotfase wel aan in de jacht op de gelijkmaker, maar kon het doelman Erwin Mulder niet echt lastig maken.

