Het schaamrood van Ferrari: de mooie plaatjes verbloemen de crisis niet

Charles Leclerc hoopt dat het schitterend gelegen circuit van Mugello hem en Ferrari dit weekeinde vleugels geeft. Ⓒ Getty Images

SCARPERIA - Als feestvarken geen zin hebben in je groots opgezette fuif. En, nog vervelender, afzeggen is geen optie. Ferrari viert dit weekeinde op het eigen circuit Mugello zijn duizendste race in de Formule 1. Alhoewel, viert? Zelden kwam een jubileum zo slecht uit voor de hoofdrolspelers.