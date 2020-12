Feyenoord uit Europa League na nederlaag bij Wolfsberger AC

Ruim een maand geleden verloor Feyenoord in De Kuip al met 4-1 van het Oostenrijkse sensatieclubje uit het 25.000 inwoners tellende ministadje Wolfsberg. Wolfsberger AC benutte toen onder meer drie penalty's.

Met Steven Berghuis als vertrouwde aanvoerder begon Feyenoord aan de beslissende groepswedstrijd. Ook aanvaller Bryan Linssen, hersteld van een blessure, en verdediger Lutsharel Geertruida waren terug in het basisteam.

Acrobatische toeren van Toornstra. Ⓒ REUTERS

Na een half uur keek Feyenoord tegen een 1-0 achterstand aan nadat Dejan Joveljic de bal laag had kunnen binnenkoppen. Enkele minuten daarvoor had Jens Toornstra nog een prima kans op de openingstreffer voor Feyenoord. Op aangeven van Bryan Linssen kon hij de bal meenemen, maar zijn schoot belandde in het zijnet. Voor rust had de ploeg van Dick Advocaat aanvallend weinig in de melk te brokkelen. Het tempo lag laag, creativiteit ontbrak. Het bleef bij die ene kans van Toornstra.

Geruisloos

De tweede helft begon zonder wijzigingen aan de kant van Feyenoord dat dus op jacht moest naar twee treffers om de Europa League volgend jaar te vervolgen. Maar de Rotterdammers maakten geen enkele aanstalten iets te forceren en de Oostenrijkers vonden het wel best allemaal.

Pas een kleine 20 minuten voor tijd werd er gewisseld bij Feyenoord. João Teixeira en aanvaller Luis Sinisterra, na maandenlang blessureleed, kwamen in het veld voor Bryan Linssen en Uroš Spajic. Het baatte weinig. De tweede helft voltrok zich ruim 45 minuten lang geruisloos. Alleen vlak voor tijd kreeg Nicolai Jørgensen nog een soort van kans, maar hij faalde en Feyenoord reist met een illusie armer terug naar Rotterdam.

Lutsharel Geertruida in duel met Dario Vizinger van Wolfsberger AC. Ⓒ ANP