Niki Terpstra werkt in jaar na drama toe naar Klassiekers: ’De pijn is weg’

Niki Terpstra Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Niki Terpstra (36) draait weer volop mee in het peloton. Snelheden van boven de vijftig kilometer per uur zijn geen probleem meer voor de routinier. Voor een doorgewinterde prof niks bijzonders zou je zeggen, ware het niet dat Terpstra acht maanden geleden op de intensive care belandde. Afgelopen week legde de Noord-Hollander in de Ster van Bessèges de basis voor de topvorm die hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix hoopt te hebben.