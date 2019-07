Mollema als back-up van start

Bauke Mollema Ⓒ Reuters

BRUSSEL - Chopard, Louis Vuitton, Rolex en onder andere Giorgio Armani bieden afleiding wanneer hij in deze dagen voor de Tour-start buiten zijn hotel een blokje gaat wandelen. In deze luxe omgeving in hartje Brussel moet Bauke Mollema zich als tegenwoordige Monegask thuis voelen. Enkele dagen voordat hij aan zijn negende Ronde van Frankrijk begint, overheerst de ontspanning. Na zijn recente vijfde plek in de Giro d’Italia kan hij nu op de Franse wegen alleen nog maar winnen.