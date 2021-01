Rico Verhoeven oppermachtig in Ahoy

Verhoeven begon beheerst aan de finale. Hij respecteerde de kracht van zijn tegenstander, maar vond langzaam maar zeker enkele openingen en trok daardoor het initiatief naar zich toe. In de laatste twintig seconden schopte hij Khbabez met zijn ijzersterke benen twee keer neer. Mogelijk blesseerde die bij een van die vallen zijn hand.

De 31-jarige Verhoeven is al sinds 2014 de zwaargewichtkampioen van Glory. Inmiddels heeft Brabander twintig keer op een rij gewonnen. Zijn titel stond zaterdag niet op spel, alleen de eer. En zijn reputatie, zo stelde de trotse Verhoeven eerder al en die verdedigde hij met succes.

Rico Verhoeven schopt Tarik Khbabez neer. Ⓒ HH/ANP

„Dit was een stevig toernooi”, blikte de King of Kickboxing na afloop terug. „Hesdy deed in de halve finale iets heel anders dan ik had verwacht. Hij bewoog heel veel, dat maakte het lastig voor mij. Tarik kwam echt om te vechten, daardoor kon ik makkelijker de open plekken vinden. Het was heel anders om mezelf direct weer op te laden na een partij van drie ronden, maar ik heb ervan genoten.”

Rico Verhoeven haalt uit richting Hesdy Gerges. Ⓒ ANP

Hesdy Gerges

Verhoeven bereikte zonder veel moeite de finale. In de halve eindstrijd rekende hij simpel af met zijn Gerges, die tien dagen geleden als vervanger van de geblesseerde Jamal Ben Saddik was opgeroepen.

Verhoeven, die vrijdag bij de weging 119 kilo woog en maar liefst elf kilo zwaarder was dan Gerges, begon agressief aan die partij. Hij liet zich niet verleiden tot wilde slagenwisselingen, maar dreef zijn tegenstander tactisch slim en consequent naar de hoek.

Rico Verhoeven bij zijn opkomst. Ⓒ ANP

In de tweede ronde behield Verhoeven de overhand. Hij liet Gerges eigenlijk niet in de wedstrijd komen. De King of Kickboxing probeerde in de slotronde met enkele versnellingen een knock-out te forceren, maar toen dat niet lukte, besloot hij de partij professioneel uit te vechten. Op punten werd hij vervolgens uitgeroepen tot winnaar.

Khbabez rekende in de andere halve finale af met het opkomende talent Levi Rigters (25). Na drie spannende ronden werd de Marokkaanse Nederlander op punten uitgeroepen tot winnaar. Beide finalisten kregen vervolgens even rust. Voor de finale werden nog twee andere gevechten afgewerkt.

Rico Verhoeven was een maatje te groot voor Hesdy Gerges. Ⓒ ANP

Strijdbijl

Hoewel Verhoeven en Gerges elkaar in aanloop naar hun partij bestookten met kritiek, werd zaterdag na afloop van hun partij direct de strijdbijl begraven. „Je bent gewoon de beste, man”, kreeg Verhoeven te horen van de Amsterdammer.

In 2011 en 2012 vochten de twee al tegen elkaar. Beide keren won de Brabander. De vete laaide de afgelopen jaren weer op. In gesprek met De Telegraaf herhaalde Gerges zaterdag nog dat ’Rico niet zijn type mens is’.

Na het gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in december 2019 kwam de ruzie tot een hoogtepunt. Na een opmerking van Gerges, noemde Verhoeven hem ’een pannenkoek’ en zei hij dat hij hem ’de hele ring door zou slaan’.

Hesdy Gerges en Rico Verhoeven begraven na hun partij de strijdbijl. Ⓒ ANP

Titelgevechten

Naast het zwaargewichttoernooi vonden er zaterdagavond tijdens Glory77 drie titelgevechten plaats. Artem Vakhitov verloor zijn kampioensgordel aan Alex Pereira. De Braziliaan is nu de eerste double champ ooit binnen Glory. Hij was al de beste in de middengewichtdivisie en is nu ook kampioen in het lichtzwaargewicht.

Amsterdammer Murthel Groenhart verloor in een gevecht om de weltergewichttitel van kampioen en aartsvijand Cedric Doumbe. De Amerikaanse titelhoudster in het superbantamgewicht Tiffany Van Soest stapte in de ring met Aline Pereira en won.