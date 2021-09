Spurs-legende Jimmy Greaves (81) overleden

Greaves kwam in 379 wedstrijden voor de ploeg uit Londen tot 266 doelpunten, waarvan 220 in competitieverband. Harry Kane, de huidige topschutter van de Spurs, staat met 223 goals op de tweede plek van de topscorerslijst aller tijden.

Greaves maakte deel uit van de WK-selectie van Engeland op het WK van 1966 in eigen land. De spits van de Spurs, die 44 doelpunten maakte in 57 interlands, raakte tijdens dat toernooi geblesseerd. Zijn vervanger Geoff Hurst groeide uit tot de held van de Engelsen, door drie doelpunten te maken in de finale tegen West-Duitsland (4-2).

Greaves speelde ook voor onder meer Chelsea, AC Milan en West Ham United. De Spurs bedankten hun topscorer aller tijden in 1972 met een zogeheten testimonial-wedstrijd tegen Feyenoord op White Hart Lane.