Voorstel AZ voor noodfonds voetbalclubs heeft niet alle steun

Als het aan de club uit Alkmaar ligt, dan staat de toekomstig deelnemer aan de groepsfase van de Champions League 25 procent van alle inkomsten af. Clubs die uit mogen komen in de groepsfase van de Europa League zouden 15 procent van alle premies moeten inleveren.

AZ wil dat de voorgestelde regeling twee seizoenen stand houdt, ongeacht of de eredivisie de komende maanden nog wordt afgewerkt. De KNVB is blij met het initiatief en spreekt over een ’groot teken van solidariteit.’ Maar de plannen van AZ kunnen nog niet bij alle clubs op instemming rekenen.

Tweede op ranglijst Eredivisie

AZ staat nu tweede op de ranglijst, een positie die aan het einde van het seizoen slechts recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. De tweevoudig kampioen uit Alkmaar bereikte vooralsnog alleen in het seizoen 2009/2010 de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal.

De kans dat Ajax en PSV tot de groepsfase van de Champions League doordringen is procentueel veel groter, gelet op de afgelopen 10 jaar. Beide clubs zijn geen onbekend gezicht meer voor de elite van Europa. De landskampioen uit Amsterdam haalde vorig seizoen zelfs de halve finales, wat ruim 90 miljoen euro aan extra inkomsten opleverde.

Ajax rekent op Champions League

Vooral Ajax heeft de financiële huishouding ingericht op deelname aan de Champions League. De spelerssalarissen in Amsterdam zijn in twee jaar gegroeid van 25 naar 55 miljoen euro. Ajax stevende al voor de coronacrisis af op een verlies, mede omdat de club al was uitgeschakeld in de Champions League en Europa League.

De rijkste clubs in het betaalde voetbal van Nederland spreken over een noodfonds, omdat verenigingen ernstig in de problemen dreigen te komen. Ze missen inkomsten uit kaartverkoop en horeca, nu er vanwege het coronavirus niet meer gevoetbald mag worden. Ook veel sponsors van voetbalclubs kampen met financiële problemen.

De KNVB heeft samen met sponsor ING en de Oranje-internationals al een steunpakket ter waarde van 11 miljoen euro opgezet voor alle voetbalclubs. Het pakket bestaat uit een combinatie van donaties, maatregelen en tegemoetkomingen, allemaal bedoeld om de financiële consequenties van de coronacrisis voor zowel de prof- als amateurclubs enigszins te beperken. De verdeling van het geld tussen de profs en amateurs is ongeveer ’fiftyfifty’.