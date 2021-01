Elftal van de Week: ’Hakbal van Malen geniaal’

AMSTERDAM - Donyell Malen heeft in de eerste Eredivisie-topper van het seizoen nog maar eens laten zien over hoeveel klasse en potentie hij beschikt. De 21-jarige aanvaller van PSV onderscheidde zich in de kraker tegen Ajax (2-2) met twee assists en maakte daarmee indruk op rapporteur Bart Latuheru. „De artistieke hakbal waarmee Malen zijn teamgenoot Eran Zahavi in staat stelde om de score te openen was van de buitencategorie.”