FC Groningen mist hoofdtrainer Danny Buijs tijdens bezoek aan aartsrivaal

De nummer 6 van de Eredivisie, die om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion aftrapt tegen aartsrivaal SC Heerenveen, is in contact geweest met iemand die met corona besmet bleek te zijn. Buijs testte zelf negatief, maar wil voor de kraker in Heerenveen geen enkel risico nemen.

Privéomstandigheden

Keeperstrainer Sascha Marth en technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaan om dezelfde reden niet naar Friesland. Adrie Poldervaart, normaal assistent van Buijs, heeft zondag de eindverantwoordelijkheid. Dat had Poldervaart begin november ook al, toen Buijs de uitwedstrijd bij zijn oude club Feyenoord moest laten schieten vanwege trieste privéomstandigheden.

Dat duel werd met 2-0 verloren, komende woensdag staat de return op de rol. Die wedstrijd zou eigenlijk twee weken geleden worden gespeeld, maar werd toen afgelast vanwege het winterweer. Het is nog onduidelijk of Buijs dit duel met zijn voormalig werkgever wel kan bijwonen.

FC Groningen staat drie plaatsen hoger dan SC Heerenveen en heeft een ruime voorsprong van acht punten. De Friezen zijn echter nog in de strijd om de KNVB-beker. De formatie van Johnny Jansen schakelde afgelopen week in de kwartfinale Feyenoord uit en wacht in de halve eindstrijd een thuiswedstrijd tegen Ajax.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie

