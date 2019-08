Heracles: ’Scheidsrechters grote verliezers vandaag’

Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth is na afloop niet boos. „We hebben het als team fantastisch gedaan. We konden de oplossingen vinden en hebben de kansen gehad op de 0-2. Dat is de samenvatting. Maar inderdaad, er is een hoop gebeurd vandaag”, vertelt hij lachend aan Fox Sports.

Als Wormuth vervolgens de herhaling van de afgekeurde Heracles-goal ziet, kan hij het niet geloven. „Dit kan niet waar zijn?! Ik kan hier gewoon niets op zeggen. Hij valt over zijn eigen voeten. Dit is ongelofelijk. Het is een contactsport, dat is ook voetbal.”

In blessuretijd kreeg Heracles het deksel op de neus, toen Blom een penalty zag voor Fortuna na een vermeende handsbal van Mauro Junior. „Hij houdt zijn handen bij zijn lichaam. Voor het seizoen is ons juist verteld dat dit geen strafschoppen zijn. Dit kan niet waar zijn. De scheidsrechters hebben de wedstrijd verloren, wij niet.”

Wormuth vervolgt: „Het zijn mensen, maar iedereen kan dit zien. Alleen zij zien dit niet. Waarom hebben we de VAR nog? We kunnen het niet veranderen, wij zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de 1-1, want wij maken de kansen niet. Als we 0-2 en 0-3 maken hoor je niemand over de scheidsrechter.”