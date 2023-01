‘Weg vrij voor Wout Weghorst’

NTV Spor meldt donderdagochtend dat Besiktas heeft ingestemd met het tussentijdse vertrek van Weghorst. Met het beëindigen van de huurovereenkomst zou een bedrag van 3 miljoen euro zijn gemoeid. Zoals De Telegraaf woensdag al meldde zal Weghorst nu spoedig aan de selectie van United worden toegevoegd. Weghorst is gesignaleerd door op het vliegveld om naar Manchester te vliegen.

United-manager Erik ten Hag hoopt met Weghorst, net als hij een tukker, een speler te krijgen, met wie hij kan doorschakelen als een wedstrijd op slot zit. Op het WK in de kwartfinale tegen Argentinië heeft Weghorst zich laten zien, als speler die iets kan forceren. Dankzij twee prima goals van de invaller sleepte Oranje in extremis nog een verlenging uit het vuur.

In dienst van Besiktas heeft Weghorst de afgelopen maanden negen goals gemaakt en vier assists verzorgd. De Nederlander, die bijna een jaar geleden voor 17,5 miljoen euro werd gekocht door Burnley, bleef bij zijn eerdere Engelse avontuur bij de degradatiekandidaat steken op twee goals en drie assists en kon de club niet behoeden voor degradatie. Eerder was Weghorst wel uitstekend op schot bij VfL Wolfsburg (70 doelpunten in 144 wedstrijden), AZ, (45 doelpunten in 86 wedstrijden), Heracles Almelo (24 goals in 73 wedstrijden) en FC Emmen (21 goals in 66 wedstrijden).