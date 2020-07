Formule 1-coureur Sergio Perez besmet na bezoek aan gewonde moeder

Perez reisde na de vorige race, twee weken geleden in Hongarije, met een privé-jet naar Mexico om zijn moeder te zien. Zij was herstellende van een heftig ongeluk.

Daarna keerde Perez, alle protocollen in acht nemend, zo verzekert hij, terug naar Europa. „En plots had ik het. Ik weet echt niet hoe ik eraan kom. Ik heb ook geen symptomen. Het laat zien hoe kwetsbaar we allemaal zijn ten opzichte van dit virus.”

Inmiddels is Perez begonnen aan zijn zelf-isolatie periode, die geldend de Britse richtlijnen tien dagen duurt. Dat houdt in dat hij waarschijnlijk ook de race van volgende week op Silverstone mist. Nico Hülkenberg is in ieder geval dit weekeinde zijn vervanger.

Sportief gezien komt de positieve test voor Perez op een slecht moment. De Racing Point-bolide, een kopie van de 2019-wagen van Mercedes, is dit prille de seizoen dé verrassing van het veld.

Met name op Silverstone dacht Perez te kunnen scoren. Het circuit geldt al jaren als een echte Mercedes-baan. Sinds 2013 won Mercedes zes keer op Silverstone. Vijf van die overwinningen werden veroverd door Lewis Hamilton.

„Ik ben extreem verdrietig. Dit is zeer zeker een van de treurigste dagen in mijn loopbaan. Ik had me uiterst goed voorbereid op dit weekeinde, omdat ik wist dat ik een fantastische auto onder mijn kont zou hebben. Dit is een rotmoment, maar ik weet zeker dat ik sterker zal terugkeren.”