Premier League doet handen schudden in de ban

De spelers geven elkaar en de scheidsrechters normaal gesproken een hand voor de aftrap. Aangezien het nieuwe coronavirus onder meer via de handen wordt verspreid, heeft de leiding van de Engelse competitie besloten dat ritueel in ieder geval komend weekeinde te schrappen. De spelers van de thuisspelende club lopen wel zoals gebruikelijk langs hun tegenstanders die in een rij staan opgesteld op het veld, maar ze geven elkaar geen hand.

In de Nederlandse competities is het eveneens gebruikelijk dat de spelers elkaar en de scheidsrechters vooraf een hand geven. De KNVB komt niet met een ’verbod’, maar laat dat over aan de clubs. Die mogen zelf beslissen of ze handen blijven schudden of kiezen voor bijvoorbeeld een ’boks’ met de vuist of een begroeting met de ellebogen, zoals de speelsters van Oranje doen op het vierlandentoernooi in Frankrijk.

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League