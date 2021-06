Donyell Malen pikante keuze Frank de Boer

EK voetbal

Italië wint met ’b-elftal’ van Wales en is groepswinnaar

Italië is na drie wedstrijden op het EK groepswinnaar van poule A geworden. De Italianen wonnen in Rome van Wales met 1-0. Toch was er ook goed nieuws voor de Welshmen: door het resultaat in de andere wedstrijd (Zwitserland-Turkije 3-1) worden ze tweede in de poule.